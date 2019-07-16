Спасатели обнаружили тело еще одного утонувшего в реке Лене ребенка

Спасатели обнаружили тело еще одного утонувшего в реке Лене ребенка

Поисково-спасательный отряд обнаружил тело еще одного ребенка, который утонул при купании на несанкционированном пляже Якутска. Таким образом, число погибших увеличилось до семи человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Саха (Якутия).

В ведомстве отметили, что из воды извлекли тела четверых взрослых и троих детей. В настоящее время родственникам погибших оказывают психологическую помощь.

По версии МЧС, на несанкционированном пляже в Якутске отдыхала группа из 11 человек, среди которых были шесть детей. Во время купания несколько детей начали звать на помощь. На их крики прибежали четверо взрослых. Позднее семеро отдыхающих пропали без вести. «В настоящее время на берегу остаются женщина и трое детей, которым оказывается психологическая помощь», — говорится в сообщении.

Вечером 15 июля следователи начали проверку по факту произошедшего. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ее сотрудники проведут осмотр места происшествия и неотложные проверочные мероприятия», — говорилось в сообщении республиканского СУ СК.