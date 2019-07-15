Следователи начали проверку из-за утонувших в реке Лене детей

Следователи начали проверку после того, как на реке Лене в пригороде Якутска утонули двое детей. Об этом сообщается на сайте следственного управления по Республике Саха.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ее сотрудники проведут осмотр места происшествия и неотложные проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети утонули во время купания вблизи острова. Их пытались спасти четверо взрослых, они числятся пропавшими без вести.

Ранее в июле в Челябинской области два подростка спрыгнули с железнодорожного моста в реку Карталы-Аят, чтобы искупаться. В результате они погибли. Высота моста составляет около четырех метров.