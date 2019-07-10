В Челябинской области утонули спрыгнувшие с моста два подростка

В городе Карталы Челябинской области погибли два подростка, которые ради купания решили спрыгнуть с железнодорожного моста в реку Карталы-Аят. Об этом пишет «Челябинск сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как отмечает газета, мальчикам было 13 и 14 лет. Они прыгнули с высоты примерно четырех метров. «Челябинск Онлайн» отмечает, что погибшие были двоюродными братьями. Они приехали к мосту на велосипедах, их вещи после инцидента нашли на берегу.

«Прибывшими к водоему сотрудниками 62-й пожарно-спасательной части и водолазами Локомотивного поисково-спасательного отряда областной службы спасения тела подростков были подняты на поверхность. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Организована работа психологов», — сообщили в МЧС.

Спасатели также отметили, что этот мост популярен среди местных жителей, летом дети и подростки там часто отдыхают и прыгают с него в воду.