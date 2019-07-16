Одного из задержанных на акции возле Мосгоризбиркома доставили в больницу

Одного из задержанных на акции возле Мосгоризбиркома доставили в больницу

Один из задержанных на прошедшей в воскресенье, 14 июля, несанкционированной акции против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу доставлен в больницу из отдела полиции. Об этом заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, передает «РИА Новости».

Он рассказал, что члены ОНК посетили два отдела полиции, куда были доставлены большинство задержанных на акции. Как отметил Мельников, двое из задержанных — Алексей Миняйло и Максим Верхотуров — сообщили о побоях, которые, по их словам, им нанесли полицейские.

«Позже Верхотуров, по нашей информации, был доставлен на скорой в больницу, где он находится и сейчас», — сказал Мельников.

Также секретарь московской ОНК заявил, что правозащитники побывали у кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой. Ее до суда оставили в отделении полиции. Она, как рассказал Мельников, пожаловалась на антисанитарию в помещениях ОМВД, а также на отказ выдать ей ингалятор для астматиков. «Позже ингалятор ей выдали», — заключил он.