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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,63%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,35%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
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Одного из задержанных на акции возле Мосгоризбиркома доставили в больницу

Один из задержанных на прошедшей в воскресенье, 14 июля, несанкционированной акции против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу доставлен в больницу из отдела полиции. Об этом заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, передает «РИА Новости».

Он рассказал, что члены ОНК посетили два отдела полиции, куда были доставлены большинство задержанных на акции. Как отметил Мельников, двое из задержанных — Алексей Миняйло и Максим Верхотуров — сообщили о побоях, которые, по их словам, им нанесли полицейские.

Политика
Московская акция в поддержку кандидатов в городскую думу. Главное

«Позже Верхотуров, по нашей информации, был доставлен на скорой в больницу, где он находится и сейчас», — сказал Мельников.

Также секретарь московской ОНК заявил, что правозащитники побывали у кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой. Ее до суда оставили в отделении полиции. Она, как рассказал Мельников, пожаловалась на антисанитарию в помещениях ОМВД, а также на отказ выдать ей ингалятор для астматиков. «Позже ингалятор ей выдали», — заключил он.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

14 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Мероприятие закончилось задержаниями как ее организаторов, которым было отказано в регистрации на выборах, так и поддержавших их горожан. По данным столичного ГУ МВД, были задержаны более 25 человек, в том числе кандидаты в депутаты Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина

Теги: несанкционированная акция, Мосгоризбирком, задержанный, госпитализация
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