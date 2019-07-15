Сбербанк признали потерпевшим по делу о мошенничестве на Антипинском НПЗ

Сбербанк признали потерпевшим по делу о мошенничестве на Антипинском НПЗ

Тверской суд Москвы признал Сбербанк потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве против бывшего совладельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Мазурова подозревают в мошенничестве на сумму $29 млн (1 млрд 806 млн 700 тыс. руб.). По данным следствия, Сбербанк выдал кредит на эту сумму, который не был возвращен, так как Мазуров и «неустановленные лица» распределили его по своему усмотрению.

В связи с этим следователь в суде также заявил, что Мазуров совершил преступление в составе организованной преступной группы, и добавил, что он может связаться с другими участниками ОПГ. Следствие ходатайствует о его аресте.

Совладельца компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали вечером 13 июля в московском аэропорту Шереметьево. Пресс-секретарь Тверского суда Светлана Скачкова сообщила РБК, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Источник РБК отмечал, что Мазуров является фигурантом дела о растрате $600 млн.