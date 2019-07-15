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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Матвиенко сообщила о рабочей группе по использованию телефонов в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что власти решили создать рабочую группу, которая будет рассматривать вопрос регулирования использования телефонов школьниками. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.

При этом Матвиенко опровергла информацию о том, что она предлагала запретить пользоваться телефонами в школах.

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«Мы решили создать рабочую группу во главе с руководителем Роспотребнадзора с участием экспертов, педагогов и так далее, которая предложит меры регулирования [использования] телефонов учениками в школах», — сказала она.

Спикер добавила, что в особенности это касается учеников младших и средних классов. По ее мнению, этот вопрос должен получить широкое обсуждение в обществе, особенно среди родителей и педагогов, и только после этого можно принимать решения.

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«Кстати, наши известные Билл Гейтс и Стив Якобс (имеется в виду Стив Джобс — один из основателей компании Apple. — РБК), своим детям до определенного возраста запрещали пользоваться их программами и, более того, ограничивали по времени использование телефонов», — заявила Матвиенко.

В начале июля сообщалось, что спикер Совфеда предлагала запретить телефоны в школах, так как в учебных заведениях нет условий для их хранения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что вместе с Рособрнадзором и Российской академией образования разработает предложения по этому вопросу.

Теги: Валентина Матвиенко, Совет Федерации, мобильные телефоны
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