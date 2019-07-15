Матвиенко сообщила о рабочей группе по использованию телефонов в школах

Матвиенко сообщила о рабочей группе по использованию телефонов в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что власти решили создать рабочую группу, которая будет рассматривать вопрос регулирования использования телефонов школьниками. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.

При этом Матвиенко опровергла информацию о том, что она предлагала запретить пользоваться телефонами в школах.

«Мы решили создать рабочую группу во главе с руководителем Роспотребнадзора с участием экспертов, педагогов и так далее, которая предложит меры регулирования [использования] телефонов учениками в школах», — сказала она.

Спикер добавила, что в особенности это касается учеников младших и средних классов. По ее мнению, этот вопрос должен получить широкое обсуждение в обществе, особенно среди родителей и педагогов, и только после этого можно принимать решения.