Омбудсмен посоветовала спрашивать родителей при запрете телефонов в школе

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова рекомендовала учитывать мнение родителей при решении вопроса о запрете мобильных телефонов в школе. Об этом она заявила в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Сюжет с Кузнецовой опубликован в YouTube телеканала.

По словам омбудсмена, вопрос с запретом мобильных телефонов нужно решать комплексно. При введении ограничивающих правил в школах могут возникнуть, по ее словам, другие вопросы, которые способны нарушить образовательный процесс или помешать ему.

«Если ребенок не послушался, принес телефон, вы будете отбирать? А если не даст? Силой отбирать? Ну, конечно, нет», — сказала Кузнецова. Она добавила, что за попыткой создавать правила, «которые не готовы исполнять», следуют нарушения.

«У нас, когда идет речь о каком-то относительно новом явлении, всегда хочется быстрых решений, обычно это в двух крайностях: или запретить, или отпустить. Но нужно понимать, что есть всегда сложные, но нужные, серединные решения», — сказала Кузнецова.

Она также отметила, что прежде, чем принимать такие решения, необходимо учитывать и мнение родителей. Проблема с мобильными телефонами в школах, по словам Кузнецовой, существует, но кроется не в самих устройствах, а в дисциплине.