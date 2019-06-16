Аргентина и Уругвай целиком остались без электричества

Сбой произошел в аргентинской энергосистеме и затронул несколько соседних стран. Так, массовое отключение электричества затронуло также юг Бразилии и несколько городов в Чили

Видео: Cadena 3 Argentina / Twitter

В связи с масштабным сбоем в энергосистеме Аргентина и Уругвай полностью остались без электричества, сообщает аргентинская компания-оператор Edesur.

Информацию подтверждает и еще одна компания-оператор, работающая на аргентинском рынке, Edenor. «Около 7:00 (по местному времени) произошел общий сбой в Аргентинской энергосистеме, который затронул всю страну. Хотя на данный момент причины неизвестны, предполагается, что через три часа электроснабжение начнет постепенно восстанавливаться», — сказано в заявлении компании в Twitter.