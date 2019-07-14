Блэкаут в Нью-Йорке затронул 42 тыс. человек и повлиял на работу метро

Блэкаут в Нью-Йорке затронул 42 тыс. человек и повлиял на работу метро

Большая часть Манхэттена осталась вечером в субботу без электричества. Из-за сбоя остановились лифты, а также оказались обесточенными несколько станций метро. В целом блэкаут затронул 42 тыс. человек

Фото: Ted Shaffrey / AP

Вечером 13 июля (по московскому времени — в ночь на 14 июля) центр Нью-Йорка, в том числе некоторые районы Манхэттена и Верхний Вест-Сайд остались без электричества. Об этом со ссылкой на нью-йоркское городское управление по транспорту сообщает телеканал NBC News.

Информацию о сбоях в электропитании власти, по данным представителей ведомства, начали получать около 2:00 мск. Спустя еще 20 минут в управлении сообщили о том, что блэкаут в Нью-Йорке парализовал работу на нескольких станциях городского метро: «Их поезда проходят без остановок», — говорится в Twitter ведомства.

В целом, по информации NBC News, сбой затронул более 20 тыс. человек. В энергетической компании Con Edison, которая обслуживает город, в свою очередь заявляют о 42 тыс. клиентов, оставшихся без электроэнергии. Из-за блэкаута в жилых домах и офисах остановились лифты, без света также остались кафе и другие частные предприятия, в том числе, на Бродвее, уточняет USA Today.