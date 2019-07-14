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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Блэкаут в Нью-Йорке затронул 42 тыс. человек и повлиял на работу метро
Большая часть Манхэттена осталась вечером в субботу без электричества. Из-за сбоя остановились лифты, а также оказались обесточенными несколько станций метро. В целом блэкаут затронул 42 тыс. человек
Фото: Ted Shaffrey / AP

Вечером 13 июля (по московскому времени — в ночь на 14 июля) центр Нью-Йорка, в том числе некоторые районы Манхэттена и Верхний Вест-Сайд остались без электричества. Об этом со ссылкой на нью-йоркское городское управление по транспорту сообщает телеканал NBC News.

Информацию о сбоях в электропитании власти, по данным представителей ведомства, начали получать около 2:00 мск. Спустя еще 20 минут в управлении сообщили о том, что блэкаут в Нью-Йорке парализовал работу на нескольких станциях городского метро: «Их поезда проходят без остановок», — говорится в Twitter ведомства.

В целом, по информации NBC News, сбой затронул более 20 тыс. человек. В энергетической компании Con Edison, которая обслуживает город, в свою очередь заявляют о 42 тыс. клиентов, оставшихся без электроэнергии. Из-за блэкаута в жилых домах и офисах остановились лифты, без света также остались кафе и другие частные предприятия, в том числе, на Бродвее, уточняет USA Today.

В настоящее время, говорится в заявлении управления по транспорту Нью-Йорка, ведомство работает совместно с сотрудниками Con Edison, чтобы определить причину сбоя. По информации неназванного высокопоставленного городского чиновника, отключение электричества было вызвано пожаром на 54-й улице и Вест-Энд-авеню, передает NBC News. В каких именно зданиях там произошло возгорание, собеседник канала не уточнил.

В настоящий момент, продолжает телеканал, помощь пострадавшим и застрявшим в лифтах из-за сбоя в подаче электроэнергии людям оказывают сотрудники экстренных служб.

Блэкаут, уточняет NBC News, в том числе повлиял на работу телеканала: в его офисе, который находится в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, тоже выключился свет. Так, трансляцию ночных новостей (программы Nightly News) сотрудникам канала пришлось запускать с помощью резервных генераторов.

Это уже не первое крупное отключение электричества в Нью-Йорке, напоминает USA Today. С момента так называемого «великого блэкаута» 1977 года, когда большая часть Нью-Йорка осталась без электроэнергии, прошло уже 42 года, замечает газета.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: электричество, Нью-Йорк, блэкаут
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