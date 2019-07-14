Мэр Нью-Йорка сообщил о полном восстановлении подачи электроэнергии

Подача электроэнергии в Нью-Йорке после массового блэкаута полностью восстановлена. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр города Билл де Блазио.

«Подача энергии восстановлена для всех потребителей», — говорится в сообщении. Мэр поблагодарил сотрудников экстренных служб за слаженную работу, а также отметил готовность жителей города оказать друг другу помощь в трудную минуту. Дель Блазио добавил, что по факту инцидента начато расследование.

Отключение электричества в Нью-Йорке произошло вечером в минувшую субботу. Из-за сбоя остановились лифты, а также оказались обесточенными несколько станций метро. В целом блэкаут затронул 42 тыс. человек.

Как сообщал NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного городского чиновника, отключение электричества произошло из-за пожара на 54-й улице и Вест-Энд-авеню. Однако в каких именно зданиях произошло возгорание, собеседник канала не уточнил.