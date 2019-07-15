Восьмой самолет с компонентами для С-400 прибыл в Турцию

Восьмой самолет с компонентами для С-400 прибыл в Турцию

Восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 прибыл в Турцию, сообщается в Twitter Минобороны страны.

Поставки комплектующих для С-400 начались 12 июля. Самолеты с компонентами прибывали на авиабазу Мюртед под Анкарой также 13 и 14 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что поставки будут завершены до конца года. Он добавил, что в Россию было направлено 100 специалистов для обучения работе с ЗРК. Всего, по его словам, обучение могут пройти до тысячи военнослужащих.