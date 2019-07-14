Эрдоган назвал соглашение по С-400 важнейшим в истории Турции

Турецкий президент заверил, что российское оружие обеспечит безопасность республики, которой нельзя достичь за счет военных соглашений со странами Запада

Фото: Pool Presidential Press Service / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью редакторам крупнейших газет страны отметил особую важность соглашения по С-400, в соответствии с которым первые компоненты российской системы ПВО стали поступать в Турцию на этой неделе. По его словам, эта сделка является одной из важнейших в истории, поскольку позволит гарантировать мир, сообщает Haber Turk.

Турецкий президент особо отметил, что его страна не готовится к войне, однако должна приобретать современное оружие, чтобы обеспечивать собственную безопасность.

Эрдоган отметил, что в силу своего географического положения Турция всегда была вынуждена сталкиваться с угрозами с разных направлений. При этом он отметил, что военные соглашения со странами Запада не гарантируют безопасности. Он отметил, что у границ Турции постоянно вспыхивают различные конфликты, приведя в пример военные действия в Ираке, Сирии, Йемене, Боснии, а также «экспансионизм Израиля».

Также турецкий президент выразил надежду на то, что стране удается разрешить противоречия с США, угрожающими Анкаре санкциями из-за поставок российского оружия. По его словам, в ближайшее время он намерен обсудить этот вопрос с американской делегацией.

Эрдоган отметил, что 100 человек уже прошли обучение в России и теперь сами смогут быть учителями. По словам турецкого президента, стране нужно в 10 раз больше людей, умеющих управляться с системой ПВО.