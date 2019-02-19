АФК «Система» и «Ростех» объявили о слиянии активов в микроэлектронике

АФК «Система» и «Ростех» объявили о слиянии активов в микроэлектронике

«Ростех» и АФК «Система» договорились о создании совместного предприятия в области микроэлектроники. АФК внесет в новую компанию 1,35 млрд руб., получит контрольный пакет в ней и назначит своего главу

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Структура АФК «Система» ЗАО «РТИ-Микроэлектроника», госкорпорация «Ростех» и ее «дочка» «Росэлектроника» заключили юридически обязывающее соглашение, предусматривающее создание объединенной компании в сфере микроэлектронной компонентной базы, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.

Стороны внесут в объединенную компанию совокупно контрольные доли в 19 предприятиях в области разработки, производства и дизайн-центров микроэлектроники. Сделка должна завершиться до конца первого квартала 2019 года. Однако ее закрытие будет зависеть от выполнения ряда отлагательных условий, в том числе согласования регулирующими органами, оговаривается в сообщении.

«РТИ-Микроэлектроника» получит 50% плюс одну акцию объединенной компании, 50% минус одна акция будут принадлежать «Ростеху» и «Росэлектронике» (доли владения компании не уточнили).

Источник, близкий к «Системе», сообщил РБК, что в течение 18 месяцев с момента закрытия сделки АФК выплатит «Ростеху» 1,35 млрд руб. Учитывая разницу в стоимости вносимых активов, АФК «Система» выкупит у «Ростеха» долю до контрольной за 1,35 млрд руб. Расчеты должны произойти в течение полутора лет, на период рассрочки начисляются проценты в размере ставки ЦБ, заявил РБК представитель «Ростеха».

По словам источника, близкого к «Системе», объединенную компанию возглавит один из топ-менеджеров «Системы». Однако его имя собеседник РБК не назвал. Информацию о том, что СП возглавит представитель АФК, представитель «Ростеха» комментировать не стал.