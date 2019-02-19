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АФК «Система» и «Ростех» объявили о слиянии активов в микроэлектронике
«Ростех» и АФК «Система» договорились о создании совместного предприятия в области микроэлектроники. АФК внесет в новую компанию 1,35 млрд руб., получит контрольный пакет в ней и назначит своего главу
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Структура АФК «Система» ЗАО «РТИ-Микроэлектроника», госкорпорация «Ростех» и ее «дочка» «Росэлектроника» заключили юридически обязывающее соглашение, предусматривающее создание объединенной компании в сфере микроэлектронной компонентной базы, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.

Стороны внесут в объединенную компанию совокупно контрольные доли в 19 предприятиях в области разработки, производства и дизайн-центров микроэлектроники. Сделка должна завершиться до конца первого квартала 2019 года. Однако ее закрытие будет зависеть от выполнения ряда отлагательных условий, в том числе согласования регулирующими органами, оговаривается в сообщении.

«РТИ-Микроэлектроника» получит 50% плюс одну акцию объединенной компании, 50% минус одна акция будут принадлежать «Ростеху» и «Росэлектронике» (доли владения компании не уточнили).

Источник, близкий к «Системе», сообщил РБК, что в течение 18 месяцев с момента закрытия сделки АФК выплатит «Ростеху» 1,35 млрд руб. Учитывая разницу в стоимости вносимых активов, АФК «Система» выкупит у «Ростеха» долю до контрольной за 1,35 млрд руб. Расчеты должны произойти в течение полутора лет, на период рассрочки начисляются проценты в размере ставки ЦБ, заявил РБК представитель «Ростеха».

По словам источника, близкого к «Системе», объединенную компанию возглавит один из топ-менеджеров «Системы». Однако его имя собеседник РБК не назвал. Информацию о том, что СП возглавит представитель АФК, представитель «Ростеха» комментировать не стал.

Долгие разговоры

О том, что «Ростех» и АФК «Система» обсуждают слияние активов в микроэлектронике и производстве электронного оборудования, впервые стало известно в ноябре 2016 года. Тогда речь шла о слиянии Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) и «Росэлектроники» со стороны «Ростеха» с принадлежащими «Системе» концерном РТИ и «Микроном». Спустя полгода, в июне 2017 года, стороны официально заключили соглашение о намерении создать объединенную компанию, но позже сделка была заморожена на фоне судебных разбирательств «Системы» и «Роснефти», которая требовала компенсировать ущерб, который нанесла АФК компании «Башнефть», когда являлась ее владельцем.

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В мае 2018 года источники, близкие к «Системе» и «Ростеху», рассказывали РБК, что сделку все-таки собираются закрыть, а СП в итоге объединит 20 предприятий в области микроэлектроники. В качестве срока завершения сделки указывался конец мая — начало июня. Оба источника утверждали, что контроль в совместном предприятии получит АФК, при этом корпорации помимо своих активов придется внести в него еще 1,5 млрд руб.

Позже стороны сделки называли новые сроки создания СП, но они постоянно переносились.

Как рассказывал недавно в интервью РБК основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков, впоследствии к СП также могут присоединить еще одного производителя микроэлектроники «Ангстем». «Нам бы хотелось. Сегодняшний профиль, как у нас написано в соглашении, туда «Ангстрем» не входит. Но совершенно ясно, что это нужно было бы сделать, раз уж мы задумали делать большую компанию, чтобы не дробить. Потому что сегодня не та ситуация — ни в стране, ни на рынке, — когда в этой сложной области нужно сохранять параллелизм, дублирование и какую-то конкуренцию», — говорил Евтушенков.

Авторы: Александра Посыпкина, Тимофей Дзядко
Теги: АКФ «Система», «Ростех», микроэлектроника, совместное предприятие
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