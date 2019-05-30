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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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СП «Системы» и «Ростеха» возглавил инвестиционный директор АФК

Руководителем ООО «Элемент» — совместного предприятия «Ростеха» и АФК «Система» по микроэлектронике — стал главный инвестиционный директор АФК Илья Иванцов. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил президент АФК «Система» Андрей Дубовсков.

«У «Элемента» очень хороший СЕО — Илья Иванцов. Он долгое время работал у нас в корпорации», — заявил он.

По словам Дубовскова, у компании появились «реальные шансы стать лидером российской микроэлектроники».

По данным СПАРК, ООО «Элемент» было создано в сентябре 2017 года, с конца декабря 2018 года по 50% этой компании принадлежит «Росэлектронике» («дочка» «Ростеха») и «РТИ Микроэлектроника» (структура АФК «Система»).

О том, что «Ростех» и АФК «Система» обсуждают слияние активов в микроэлектронике, стало известно в ноябре 2016 года. Тогда говорилось о слиянии Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) и «Росэлектроники» со стороны «Ростеха» с концерном РТИ и «Микроном», принадлежащими «Системе». Официальное соглашение о намерении создать объединенную компанию было заключено в июне 2017 года, но позднее на фоне судебных разбирательств «Системы» и «Роснефти» сделку заморозили.

В мае следующего года источники РБК сообщили, что сделку планируют закрыть. В феврале АФК и «Ростех» заключили юридически обязывающее соглашение, которое предусматривает, что стороны внесут в СП контрольные доли в 19 предприятиях в области разработки, производства и дизайн-центров микроэлектроники. В апреле ФАС одобрила создание совместного предприятия.

Теги: «Ростех», совместное предприятие, АФК «Система»
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