Синоптики пообещали потепление в Москве с середины июля

С 15 июля в Москве ожидается потепление, об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В некоторые дни на предстоящей неделе температура воздуха прогреется до климатической нормы.

«Практически всю неделю характер погоды в столице будет определяться циклоном, который медленно пройдет с юго-запада на северо-восток по центру европейской России. Облачно с прояснениями, каждый день возможны дожди, в среду ливневого характера, в среду и четверг с грозами», — объяснил специалист центра «Фобос».

По ночам ожидается плюс 12–15 градусов, днем — плюс 20–22 градуса. Сильней всего воздух прогреется в четверг, 18 июля, — плюс 22–24 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что нормальная температура для июля (плюс 20–25 градусов) установится в России с середины месяца. Он добавил, что похолодание, наступившее в начале июля, связано с циклонами над европейской частью страны.

В прошедшие выходные 13–14 июля в Москве и Московской области был объявлен желтый уровень опасности из-за тумана.