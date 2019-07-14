Медведчук оценил последствия внешнего управления США для Украины

Внешнее управление США, под которым Украина находится с 2014 года, влияет на суверенитет и независимость страны. Об этом в Twitter заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики», — написал политик. По словам Медведчука, сложно сказать, что «новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон».

Ранее в Госдепартаменте США заявили о поддержке усилий президента Украины Владимира Зеленского в рамках выполнения условий соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. По мнению Вашингтона, препятствием к осуществлению минских договоренностей является «отсутствие политической воли со стороны России».

В мае спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет поставлять вооружение Киеву, а также консультироваться с Украиной в вопросе, какие именно средства обороны необходимы.

США приняли решение поставлять Украине оружие в декабре 2017 года. Весной 2018 года США продали 37 противотанковых комплексов Javelin на сумму $47 млн. В мае Нацгвардия Украины получила 500 гранатометов RSRL-1.