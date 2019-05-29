Волкер заявил о планах США продолжить поставлять вооружение Украине

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил на брифинге, что Вашингтон будет и дальше поставлять вооружение Киеву, а также будет консультироваться с украинскими властями о том, какие именно средства обороны им необходимы.

По его словам, Украина, как и любая страна в мире, имеет полное право на самооборону. «США готовы работать с Украиной точно так же, как и с другими странами в мире», — отметил Волкер.

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