Госдеп поддержал Зеленского и раскритиковал Россию по минским соглашениям

США выступают в поддержку усилий президента Украины Владимира Зеленского в рамках выполнения условий минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила РБК представитель госдепартамента Соединенных Штатов.

«Мы полностью поддерживаем усилия президента Зеленского по активизации выполнения минских соглашений», — сказала она. Представитель дипломатического ведомства также добавила, что Украина полностью выполняет свои обязательства по минским соглашениям, а основным препятствием к их осуществлению является «отсутствие политической воли со стороны России».

«Украина выполняет свои обязательства по минским соглашениям в максимально возможной степени. Россия должна сделать то же самое», — добавила представитель Госдепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем аккаунте в Facebook видеообращение, в котором предлагал президенту России Владимиру Путину обсудить «чей Крым и кого там в Донбассе нет». В качестве посредников он предложил президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена, отметив, что это будет совершенно новый формат переговоров.