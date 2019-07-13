Госдеп поддержал Зеленского и раскритиковал Россию по минским соглашениям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,65 62,59 EUR Нал. 71,65 70,59 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 11 543,00 -223,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
Россия завоевала первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта Спорт, 10:23 Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета Общество, 10:20 Госдеп поддержал Зеленского и раскритиковал Россию по минским соглашениям Политика, 10:16 Минобороны Турции сообщило о доставке новой партии элементов для С-400 Политика, 10:07 Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду Экономика, 10:00 Игорь Бабушкин — РБК: «Главная достопримечательность Астрахани — рыбалка» Политика, 10:00 Власти признали ветхими 80% зданий центра Астрахани Политика, 10:00 Не хотят домой: почему провалилась арбитражная реформа Pro, 09:59 СК завел уголовное дело после убийства сотрудника Росгвардии в Якутии Общество, 09:50 Министр обороны Турции объяснил шефу Пентагона необходимость С-400 Политика, 09:47 СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве Общество, 09:26 Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом Общество, 09:13 СМИ узнали о «позорной табличке» на доме оскорбившего Путина ведущего Общество, 08:42 «Коммерсантъ» узнал об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки Общество, 08:23
Политика ,  
0 
Госдеп поддержал Зеленского и раскритиковал Россию по минским соглашениям

США выступают в поддержку усилий президента Украины Владимира Зеленского в рамках выполнения условий минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила РБК представитель госдепартамента Соединенных Штатов.

«Мы полностью поддерживаем усилия президента Зеленского по активизации выполнения минских соглашений», — сказала она. Представитель дипломатического ведомства также добавила, что Украина полностью выполняет свои обязательства по минским соглашениям, а основным препятствием к их осуществлению является «отсутствие политической воли со стороны России».

«Украина выполняет свои обязательства по минским соглашениям в максимально возможной степени. Россия должна сделать то же самое», — добавила представитель Госдепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем аккаунте в Facebook видеообращение, в котором предлагал президенту России Владимиру Путину обсудить «чей Крым и кого там в Донбассе нет». В качестве посредников он предложил президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена, отметив, что это будет совершенно новый формат переговоров.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что серьезные предложения о смене формата переговоров стоит делать по дипломатическим каналам, а не в социальных сетях.

Теги: Госдепартамент США, Владимир Зеленский, Минские соглашения, новости РБК
Материалы по теме
Госдеп обвинил Россию в безрассудной эскалации конфликта в Сирии
Политика
Зеленский заявил о готовности «по пунктам» выполнять минские соглашения
Политика
МИД обвинил представителя США в стремлении разрушить минские соглашения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter