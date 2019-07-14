В районе Чернобыльской АЭС нашли грузовик с повышенным радиационным фоном

В районе Чернобыльской АЭС нашли грузовик с повышенным радиационным фоном

На территории Чернобыльской зоны отчуждения был найден брошенный грузовик с высоким уровнем радиации. Об этом в Facebook сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

«Опасные находки на территории заповедника», — говорится в сообщении организации. На странице заповедника также размещена фотография перевернутого ЗиЛа.

Запись в facebook пользователя Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для развития туристического потенциала в Чернобыле. По его словам, необходимо прекратить «отпугивать людей» и сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит». Он отметил, что открытие зеленого коридора для туристов позволит убрать предпосылки мелкой коррупции.