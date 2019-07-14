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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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В районе Чернобыльской АЭС нашли грузовик с повышенным радиационным фоном

На территории Чернобыльской зоны отчуждения был найден брошенный грузовик с высоким уровнем радиации. Об этом в Facebook сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

«Опасные находки на территории заповедника», — говорится в сообщении организации. На странице заповедника также размещена фотография перевернутого ЗиЛа. 

Запись в facebook пользователя Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для развития туристического потенциала в Чернобыле. По его словам, необходимо прекратить «отпугивать людей» и сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит». Он отметил, что открытие зеленого коридора для туристов позволит убрать предпосылки мелкой коррупции.    

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Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Для изоляции разрушенного реактора был построен объект «Укрытие», более известный как саркофаг.  

В июле Евросоюз официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный саркофаг, который строили над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС с 2012 года.

Теги: Чернобыльская АЭС, Чернобыльская зона отчуждения, радиация
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