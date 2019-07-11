Киев предложил отдать зону отчуждения в Чернобыле под учения ЕС и НАТО

Киев предложил отдать зону отчуждения в Чернобыле под учения ЕС и НАТО

Украина планирует предоставить возможность партнерам из Евросоюза и НАТО проводить учения в Чернобыле. Об этом сообщается на сайте президента страны.

«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Чернобыльской зоне отчуждения откроется зеленый коридор для туристов. Глава государства отметил, что это решение позволит убрать предпосылки мелкой коррупции. По его словам, необходимо сделать из территории «научный и туристический магнит».

Накануне Евросоюз официально передал Украине новый безопасный саркофаг, который был построен над разрушенным энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Основным спонсором стал ЕС. Он передал Украине €431 млн. Предыдущий саркофаг был построен сразу после катастрофы в 1986 году.