В штате Вашингтон погиб напавший на тюрьму для мигрантов мужчина

В городе Такома (американский штат Вашингтон) мужчина, совершивший нападение на центр содержания мигрантов с винтовкой и зажигательными устройства, погиб после того, как полиция открыла огонь, сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел 13 июля. Вооруженный винтовкой мужчина бросил несколько предметов с зажигательной смесью через несколько часов после мирной акции протеста у центра содержания мигрантов. В департаменте полиции Такомы сообщили, что четверо полицейских открыли огонь. Сейчас они, согласно действующим правилам, отстранены от службы, начато расследование.

Нападавшего опознали как Виллема ван Спронсена, который ранее участвовал в акции протеста. В полиции сообщили, что мужчина пытался сжечь автомобиль, а также поджечь бак с пропаном, чтобы устроить пожар в центре. Кроме винтовки у 60-летнего Ван Спронсена были обнаружены зажигательные устройства. Ранее он обвинялся в нападении на полицейского во время акции протеста в том же центре в прошлом году.

Подруга нападавшего Деб Бартли в комментарии газете The Seattle Times сообщила, что Ван Спронсен был сторонником анархизма и антифашизма.