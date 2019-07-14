Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с Россией

Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» выразил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«У нас остановились десятки предприятий из-за потери российского рынка, а это сотни тысяч рабочих мест, которые потеряла наша страна... Происходила дикая ситуация: с криками о том, что «Россия — агрессор», с принятием десятка деклараций, осуждающих РФ, истериками в парламенте и ушедшей власти, на самом деле в Россию продали товаров на $4,5 млрд за прошлый год, а купили на $7,5 млрд», — сказал Бойко.

Он отметил, что в результате на Украине образовалось отрицательное сальдо в $3 млрд. По мнению Бойко, этот дисбаланс следует уравновесить при помощи возобновления торговли на российском рынке.

В апреле текущего года Украина расширила список товаров, запрещенных к ввозу из России. В него включили стеклотару, формалин, аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и другое. В ответ на это Россия ввела запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также угля. С 1 июня 2019 года их разрешается вывозить только по отдельным разрешениям. Кроме того, был расширен список запрещенных к ввозу на территорию России украинских товаров в сфере машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, такое решение стало ответом на недружественные действия Киева.

Как ранее отмечали в Минэкономразвития, Россия по итогам 2018 года понесла потери от торговли с Украиной. В частности, ограничения, которые официальный Киев наложил на торговлю с Россией, нанесли экономике ущерб в $775 млн. С этим объемом ущерба Украина вошла в тройку лидеров по этому показателю, уступив ЕС и США.