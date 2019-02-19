Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба

Против российских товаров действуют 159 ограничений в 62 странах. Эксперты оценивают ущерб от них в $6,3 млрд в год. Украина вошла в тройку лидеров как по числу ограничений, так и по объему ущерба, пропустив вперед только ЕС и США

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Ограничительные меры, введенные против российских товаров за рубежом, нанесли экономике России ущерб в $6,3 млрд (экспертная оценка). Об этом говорится в материалах Минэкономразвития о работе по устранению барьеров на внешних рынках, опубликованных на сайте ведомства.

Из подготовленной министерством презентации следует, что лидером по количеству введенных ограничений против российских товаров стал Евросоюз (25), на втором месте Украина (22), далее следуют Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12) и США (9).

Однако по предполагаемому ущербу экономике России распределение стран получилось иным: на первом месте ЕС ($2,4 млрд), на втором — США ($1,1 млрд) и на третьем Украина ($775 млн). За тройкой «лидеров» следуют Турция ($713 млн), Индия ($377 млн), Иран ($320 млн) и Китай ($174 млн).

Несмотря на то, что Белоруссия, по данным Минэкономики, ввела против российских товаров относительно большое количество ограничительных мер, предполагаемый ущерб от них составил всего $42 млн.