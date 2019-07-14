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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
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В Петербурге покажут спектакль в поддержку сестер Хачатурян

В «Бертгольд Центре» в Санкт-Петербурге 25 июля покажут постановку «Три сестры», основанную на материалах допроса сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Спектакль поставила режиссер «Независимого театрального проекта», лауреат премии «Прорыв» и номинант на «Золотю маску» Елена Павлова, передает «Фонтанка».

Павлова сообщила, что своим проектом хочет привлечь внимание к проблемам домашнего насилия, которому в России подвергается каждая третья женщина, и «патриархального строя». Режиссер рассчитывает, что постановка, которую она называет «театральной акцией», поднимет общественный резонанс и вызове реакцию государственных институтов.

Акция в поддержку сестер Хачатурян прошла 27 июня в столичном Театр.doc. Ее участники со сцены зачитали материалы СМИ, посвященные этому делу, и поделились личным опытом столкновения со случаями разного вида насилия.

Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян были задержаны по обвинению в убийстве своего отца в начале августа 2018 года. На тот момент одна из девушек была несовершеннолетней. Сначала суд арестовал сестер, но затем заменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Защита обвиняемых настаивает, что девушки систематически подвергались избиению и сексуальному насилию со стороны отца. Адвокаты направили жалобу главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, указав, что действия сестер необходимо рассматривать как самооборону.

11 июля стало известно, что материалы в отношении отца сестер — Михаила Хачатуряна — выделены в отдельное производство, по итогам проверки его действий может быть возбуждено уголовное дело.
 

Теги: Санкт-Петербург, акция, спектакль, постановка
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