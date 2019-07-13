Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».

«Турция – это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России», – сказал он. По его словам, ряд «важных и серьезных стран» уже заявили о потребности в российской военной технике.

Накануне стало известно о начале поставок комплектующих С-400 в Турцию. Российский самолет с новой партией элементов для ЗРК приземлился на турецкой авиабазе Мюртед. Доставку в Турцию остальных элементов системы осуществят в соответствии с условиями контракта.

В 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Вашингтон тогда потребовал от Анкары отказаться от российских систем, предложив американские комплексы Patriot. США также угрожали отменить поставки истребителей F-35.