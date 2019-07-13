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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».

«Турция – это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России», – сказал он. По его словам, ряд «важных и серьезных стран» уже заявили о потребности в российской военной технике.  

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Накануне стало известно о начале поставок комплектующих С-400 в Турцию. Российский самолет с новой партией элементов для ЗРК приземлился на турецкой авиабазе Мюртед. Доставку в Турцию остальных элементов системы осуществят в соответствии с условиями контракта.  

В 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Вашингтон тогда потребовал от Анкары отказаться от российских систем, предложив американские комплексы Patriot. США также угрожали отменить поставки истребителей F-35.  

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В феврале 2019 года Эрдоган отказался разорвать контракт на поставку ЗРК С-400 ради приобретения американских комплексов Patriot. Тогда же стало известно, что, если Анкара не откажется от сделки с Россией, Вашингтон отзовет предложение о продаже Patriot за $3,5 млрд.   

Теги: Леонид Слуцкий, ЗРК С-400, Турция
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