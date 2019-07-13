Бывший народный мэр Севастополя Чалый снялся с выборов в заксобрание

Бывший и.о. главы Севастополя Алексей Чалый принял решение снять свою кандидатуру с выборов в депутаты Законодательного собрания. Об этом он сообщил в обращении к жителям города, опубликованном порталом ForPost.

Бывший «народный мэр» поздравил «всех мыслящих горожан» с отставкой губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Благодарность за это он высказал секретарю отделения «Единой России» Дмитрию Саблину и главе генсовета партии Андрею Турчаку. По его словам, их «позиция сыграла роль в принятом решении».

В заксобрании Чалый хотел добиться отставки Овсянникова, однако после его ухода с поста главы города участие в выборах нецелесообразно. «После выражения ему недоверия планирую сложить с себя депутатские полномочия, считая свою миссию выполненной», — написал он.

Чалый уточнил, что снимает свою кандидатуру с выборов в местный парламент в пользу нынешнего вице-спикера заксобрания Александра Кулагина.