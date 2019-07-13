Глава Севастополя отправил правительство в отставку

Правительство Севастополя отправлено в отставку после сложения полномочий губернатора Дмитрия Овсянникова. Указ опубликован на сайте правительства региона.

«Объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля 2019 года», — говорится в документе, подписанном врио губернатора Михаилом Развожаевым. Согласно указу правительству поручено осуществлять полномочия до формирования нового состава.

Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Свой пост Овсянников занимал с 2016 года.

Врио главы города Путин назначил 38-летнего Михаила Развожаева, который ранее занимал пост руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ). В пятницу, 12 июля, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов представил Развожаева членам правительства Севастополя.