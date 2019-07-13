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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Глава Севастополя отправил правительство в отставку

Правительство Севастополя отправлено в отставку после сложения полномочий губернатора Дмитрия Овсянникова. Указ опубликован на сайте правительства региона.

«Объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля 2019 года», — говорится в документе, подписанном врио губернатора Михаилом Развожаевым. Согласно указу правительству поручено осуществлять полномочия до формирования нового состава. 

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Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Свой пост Овсянников занимал с 2016 года.  

Врио главы города Путин назначил 38-летнего Михаила Развожаева, который ранее занимал пост руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ). В пятницу, 12 июля, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов представил Развожаева членам правительства Севастополя.  

Развожаев сможет возглавлять регион больше года. Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав» выборы глав регионов проводятся только в единый день голосования и должны быть назначены не менее чем за 90 дней. Таким образом, выборы нового губернатора Севастополя состоятся не раньше осени 2020 года.   

 

Теги: Севастополь, Дмитрий Овсянников
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