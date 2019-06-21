«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля

«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля

Причиной переноса запуска ракеты «Протон-М» стали проблемы с аккумулятором спутника-обсерватории «Спектр-РГ». Об этом сообщил заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам «Роскосмоса» Михаил Хайлов, передает «РИА Новости». Старт запланирован на 12 июля.

«В рамках испытаний было выявлено отклонение в реализации циклограмм задействования одного из разовых химических источников тока», — сказал Хайлов.



Ранее 21 июня «Роскосмос» сообщил о переносе запланированного на 21 июня запуска ракеты. Источники «РИА Новости» и ТАСС утверждали, что пуск «Протона-М» отложен не из-за замечаний к состоянию ракеты, а из-за разрядившегося аккумулятора спутника. Проблемы обнаружились на предстартовой проверке.

Ракета-носитель должна вывести на орбиту научный космический аппарат «Спектр-Рентген-Гамма», которому предстоит создавать «карту Вселенной» в рентгеновском диапазоне.