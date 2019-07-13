Госкомиссия разрешила запуск «Протона-М» с обсерваторией

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» состоится 13 июля. Такое решение приняла госкомиссия, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Запуск назначен на 15:30:57 мск. Ранее он неоднократно переносился. Изначально пуск был запланирован на 21 июня, но при испытаниях на космической лаборатории были обнаружены отклонения в работе источника тока.

Пуск перенесли на 12 июля, однако у специалистов появились замечания к ракете-носителю. Позднее его снова отложили, поскольку необходимо было получить от завода-изготовителя техническое решение для устранения замечания.

Аппарат «Спектр-Рентген-Гамма» должен построить «карту Вселенной» в рентгеновском диапазоне, на которой будут отмечены крупнейшие скопления галактик.