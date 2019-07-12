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«Роскосмос» перенес запуск космической обсерватории на резервный день

Запуск ракеты «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» отложен на резервную дату 13 июля. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

Решение о переносе сроков запуска было принято по итогам заседания госкомиссии, которое прошло рано утром, в 4:00 мск 12 июля. Причиной переноса стали выявленные проблемы с ракетой-носителем. «[Госкомиссия] приняла решение о переходе на резервную дату пуска ракеты космического назначения «Протон-М» с орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» в связи с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода-изготовителя РН «Протон-М» технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Возможность запуска ракеты продолжает оцениваться. Окончательное решение будет принято утром 13 июля.

Запуск «Протона-М» с космической обсерваторией ранее уже переносился. Изначально он должен был состояться 21 июня, однако при испытаниях на космической лаборатории были выявлены отклонения в работе источника тока. Запуск перенесли на 12 июля, но при новых исследованиях у специалистов появились замечания к системам самой ракеты-носителя.

«Протон-М» должен вывести на орбиту научный космический аппарат «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»). Его задача — создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Теги: «Роскосмос», запуск, «Байконур»
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