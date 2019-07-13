ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара

ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» (ТЭЦ «Северная») в подмосковных Мытищах возобновила выработку и подачу электроэнергии потребителям после произошедшего 11 июля пожара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».

«После ликвидации последствий пожара на газопроводе за территорией электростанции, не принадлежащем и не эксплуатируемом «Мосэнерго», и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 сегодня в 8:01 в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции», — заявили там.

В пресс-службе добавили, что компания ожидает полного восстановления системы газоснабжения станции и ввода второй линии газопровода.

В ходе произошедшего 11 июля пожара пострадали 13 человек, один погиб. Пожар также вызвал частичное обесточивание подмосковных Мытищ. Пожар начался с возгорания на газопроводе, огонь перекинулся на административные здания, склады и станцию высокого давления. Столб огня достиг в высоту 20 м, было перекрыто Осташковское шоссе.