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СМИ узнали о «позорном» знаке в Грузии для оскорбившего Путина журналиста

На доме журналиста грузинского канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес Владимира Путина, несколько дней висела «самодельная позорная табличка». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, табличка с надписью «В этом доме гнездится злой петушара Георгий» появилась сразу после выхода в эфир программы, в которой Габуния оскорбил Путина. Через «пару дней» ее сняли. «Комсомольская правда» также опубликовала фотографию предполагаемой таблички, надпись сделана на грузинском языке.

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При этом сосед Габунии сообщил корреспонденту издания, что в доме живет семья журналиста, он сам съехал год назад, и к родителям заезжал якобы с охраной.

В воскресенье, 7 июля, Габуния во время программы P.S. нецензурно высказался о Путине и его покойных родителях. Телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира на два месяца, однако отказался увольнять Габунию. Власти Грузии официально осудили поведение журналиста.

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После инцидента с Габунией Госдума предложила ввести в отношении Грузии экономические санкции, однако президент Владимир Путин выступил против этих ограничений.

Теги: Грузия, грузинский журналист, оскорбление
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