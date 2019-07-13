Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму. Об этом украинский военный заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Были учения в Крыму — 2 тыс. российских десантников из седьмой горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, 40 самолетов Ил-76», — сказал Смешко.

Генерал отметил, что десантирование военных состоялось в условиях сложного рельефа на малой высоте, что стало ответом российской стороны на заключительную фазу совместных учений Sea Breeze —2019, которые прошли с 1 по 12 июля в акватории Черного моря. В них принимали участие военные 19 стран-участниц НАТО и Украины.

5 июля на фоне учений Sea Breeze учения также провели десять кораблей Черноморского флота. В частности, в них были задействованы большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60» и другие. В рамках боевой подготовки были отработаны элементы совместного плавания, боевого маневрирования, перестроения, а также проведены ракетные и артиллерийские стрельбы.

Основной этап десантирования более 2,4 тыс. российских военных состоялся 11 июля в восточной части полуострова в рамках совместных учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА). Оно осуществлялось двумя параллельными потоками из 40 самолетов Ил-76 с высоты 600 м. Экипажи истребителей Су-27 выполнили авиационное прикрытие, а самолеты А-50У и Ил-22-СУРТ провели контроль воздушной обстановки.