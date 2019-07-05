Десять кораблей Черноморского флота приступили к учениям

Десять кораблей Черноморского флота приступили к учениям

Десять кораблей Черноморского флота приступили к отработке мероприятий по боевой подготовке на фоне учений НАТО Sea Breeze — 2019. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

В учениях в акватории Черного моря принимают участие «большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60» и другие».

В рамках боевой подготовки они должны отработать элементы совместного плавания, боевого маневрирования, перестроения, а также провести ракетные и артиллерийские стрельбы.

Учения НАТО Sea Breeze 2019 начались 1 июля в северо-западной части Черного моря. В них, помимо Украины и США, принимают участие Великобритания, Канада, Турция, Италия, Латвия и Эстония. Военные Черноморского флота начали отслеживать действия кораблей, также в данном районе дежурят самолеты морской авиации береговых ракетных комплексов.