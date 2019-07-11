В Крыму с сорока Ил-76 десантировались 2,4 тыс. военных

В Крыму с сорока Ил-76 десантировались 2,4 тыс. военных

В восточной части Крыма в рамках совместных учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) высадились более 2,4 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны, передает «РИА Новости».

Как отмечает ведомство, десантирование осуществлялось двумя параллельными потоками из 40 самолетов Ил-76 с высоты 600 м. В ходе основного этапа маневров личный состав захватил и уничтожил объекты условного противника и незаконные вооруженные формирования, рассказал замглавы штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Авиационное прикрытие выполняли экипажи истребителей Су-27, контроль воздушной обстановки осуществлялся с самолетов А-50У и Ил-22-СУРТ, добавили в министерстве.

Учения в Крыму стартовали 8 июля, основной этап маневров прошел 11 июля на полигоне Чауда.