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AT&T $38 (+12,59%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
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В Крыму с сорока Ил-76 десантировались 2,4 тыс. военных

В восточной части Крыма в рамках совместных учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) высадились более 2,4 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны, передает «РИА Новости».

Как отмечает ведомство, десантирование осуществлялось двумя параллельными потоками из 40 самолетов Ил-76 с высоты 600 м. В ходе основного этапа маневров личный состав захватил и уничтожил объекты условного противника и незаконные вооруженные формирования, рассказал замглавы штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Авиационное прикрытие выполняли экипажи истребителей Су-27, контроль воздушной обстановки осуществлялся с самолетов А-50У и Ил-22-СУРТ, добавили в министерстве.

Учения в Крыму стартовали 8 июля, основной этап маневров прошел 11 июля на полигоне Чауда.

Политика
Российский флот опроверг проход «Сметливого» в закрытую зону учений НАТО

С 1 по 12 июля в акватории Черного моря проходят совместные учения Украины и стран НАТО Sea Breeze-2019, в них принимают участие 19 государств. Как сообщила Госпогранслужба Украины, план маневров изменили из-за попыток России «спутать карты внезапным закрытием района плавания». Накануне ВМС Украины обвинили российский сторожевик «Сметливый» в нарушении границ закрытого района учений. Российский флот обвинения опровергает.

Теги: Крым, учения, десантники
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