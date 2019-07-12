ТАСС узнал позицию Госдепа по смене формата переговоров по Донбассу

США не поддерживают предложенное украинским президентом Владимиром Зеленским изменение формата переговоров по ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС заявила представитель Госдепартамента США.

«Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию «Минска» (минских соглашений. — РБК)», — сообщила представитель ведомства. При этом, по ее словам, изменение действующего формата переговоров «не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации «Минска». Она отметила, что главным препятствием является отсутствие политической воли Москвы.

Представитель Госдепа отметила, что Украина выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений и Россия должна делать то же самое.

РБК направил запрос в пресс-службу Госдепа США.