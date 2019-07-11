Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО

Данные о помощнике полномочного представителя президента Александре Воробьеве, которого обвиняют в госизмене, удалили с сайта Уральского федерального округа (УрФО). Внимание на это обратил ТАСС. Сейчас на сайте указаны два помощника полпреда — Анна Ленская и Евгений Гурарий.

Как отмечает агентство, в пресс-службе полпредства не смогли оперативно прокомментировать причину удаления данных Воробьева с сайта.

В Кремле сообщили РБК, что не располагают информацией об увольнении Воробьева. «Не располагаю информацией. Надо проверить. Люди такого уровня не назначаются указом президента», — сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он добавил, что «ежедневно идут многие передвижения по службе».

Воробьеву предъявили обвинения по ст. 275 УК РФ, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. ФСБ задержала его 4 июля. Сообщалось, что спецслужбы обнаружили у него при себе паспорт гражданина Польши и специальную записывающую аппаратуру.

На следующий день Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полпреда. Это самый высокопоставленный гражданский чиновник, арестованный за измену за последние годы.