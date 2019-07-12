На кольцевой ветке московского метро произошел сбой

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой. Поезда стоят от станции «Октябрьская» в сторону «Парка культуры». Об этом сообщает корреспондент РБК. Один из составов наполовину стоит в тоннеле подземки.

В Twitter метрополитена сообщается, что движение поездов на Кольцевой по часовой стрелке отсутствует из-за падения пассажира. «В обратном направлении поезда следуют согласно расписанию», — говорится в сообщении.

Позднее метрополитен сообщил, что движение на Кольцевой линии восстановили и ввели в график.

10 июля на Бутовской линии столичного метро произошли два сбоя в течение часа. Поезда не ходили от станции «Улица Старокачаловская» до станции «Бунинская аллея». Причиной стало то, что на этом участке пропало напряжение.