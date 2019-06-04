На серой ветке московского метро произошел сбой из-за упавшего пассажира

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена произошел сбой. Движение поездов было приостановлено от станции «Чеховская» до станции «Владыкино» из-за падения пассажира, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

В пресс-службе московского метро добавили, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Впоследствии в подземке рассказали, что движение поездов восстановили, его постепенно вводят в график.

Вечером 23 мая на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы также произошел сбой. Поезд остановился в тоннеле между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево». Пассажиров эвакуировали. В пресс-службе столичного метрополитена объяснили, что причиной стала техническая неисправность поезда.