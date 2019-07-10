На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой

На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой

На Бутовской линии московского метро случился второй за сутки сбой в движении поездов, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена. Ранее сегодня поезда на этой ветки временно перестали ходить от станции «Улица Старокачаловская» до станции «Бунинская аллея».

«Вновь остановлено метро на этом участке — пропало напряжение», — сказал собеседник агентства «РИА Новости».

Первый сбой на Бутовской линии случился более часа назад. При этом в обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами. В 14:05 пресс-служба метро сообщила, что движение на линии восстановлено и вводится в график.

В начале июня на серой ветке метро (Серпуховско-Тимирязевской линия) произошел сбой из-за застрявших в туннеле поездов. Тогда застряли три состава, пассажиры прождали в вагонах несколько часов прежде, чем началась эвакуация.