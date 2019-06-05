Упавшая на рельсы на серой ветке московского метро пенсионерка погибла

Пенсионерка погибла после падения на рельсы на станции московского метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

Он отметил, что инцидент произошел 4 июня в 22:34. По его словам, москвичка в возрасте 60 лет упала на рельсы. Машинист прибывающего поезда применил экстренное торможение, однако по инерции наехал на женщину. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако от полученных травм пенсионерка скончалась.

Мышляев добавил, что по факту смерти пассажирки метро проводится проверка. Информацию о произошедшем также направили в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что поезда прекратили движение от станции «Чеховская» до станции «Владыкино» из-за падения пассажира. Вскоре движение восстановили.