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Упавшая на рельсы на серой ветке московского метро пенсионерка погибла

Пенсионерка погибла после падения на рельсы на станции московского метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

Он отметил, что инцидент произошел 4 июня в 22:34. По его словам, москвичка в возрасте 60 лет упала на рельсы. Машинист прибывающего поезда применил экстренное торможение, однако по инерции наехал на женщину. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако от полученных травм пенсионерка скончалась.

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Мышляев добавил, что по факту смерти пассажирки метро проводится проверка. Информацию о произошедшем также направили в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что поезда прекратили движение от станции «Чеховская» до станции «Владыкино» из-за падения пассажира. Вскоре движение восстановили.

Теги: новости РБК, Москва, Метро
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