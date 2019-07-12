Путин обсудил с Совбезом отношения с Киевом после разговора с Зеленским

Путин обсудил с Совбезом отношения с Киевом после разговора с Зеленским

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности тему отношений Москвы и Киева с учетом разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также обсуждались вопросы внутренней повестки. На совещании присутствовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор по инициативе Киева. По словам Пескова, они обсудили ситуацию в Донбассе и работу по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц».