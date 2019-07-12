Россия подтвердила начало поставок С-400 Турции

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила, что в Турцию начали поступать российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФСВТС подтверждает факт начала поставки систем С-400 в Турцию, поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки», — сообщили в службе.

О том, что первые компоненты С-400 уже доставлены в Анкару ранее сообщало Министерство обороны Турции. Они были направлены на авиабазу Мюртед.

Контракт на поставку С-400 привел к конфликту между Турцией и США. Вашингтон предлагал Анкаре приобрести ЗРК американского производства Patriot, однако турецкие власти остановили выбор на российских комплексах. США пригрозили прекратить поставки Турции истребителей пятого поколения F-35. Пентагон заявляет об опасности использования С-400 в рамках воздушной обороны стран НАТО.