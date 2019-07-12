Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии

Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Несмотря на политический конфликт, в России больше людей, которые симпатизируют Грузии, чем тех, кто относится к Тбилиси с негативом. Согласно исследованию, 37% респондентов симпатизируют стране, плохо к Грузии относятся только 8% опрошенных, еще 7% затруднились ответить.

Среди причин, по которым респонденты положительно оценивают Грузию, назывались гостеприимство и хорошее отношение к россиянам (9%). Еще один вариант ответа — «нравится Грузия, нет причин относиться плохо» (7%).

Большинство россиян (71%) считают хорошие отношения Москвы и Тбилиси одинаково важными для обеих стран. 19% россиян полагают, что хорошие отношения важнее для Грузии, 3% — для России.

Более половины респондентов (56%) считают, что через пять-десять лет отношения между странами будут хорошими, пессимистично настроены 7% россиян, затруднились ответить 36%.