Полпред на Урале пообещал помочь следствию по делу о госизмене помощника

Полпред на Урале пообещал помочь следствию по делу о госизмене помощника

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов окажет содействие следствию в расследовании дела о госизмене против его помощника Александра Воробьева. Об этом полпред заявил на заседании с депутатами Госдумы в Екатеринбурге, передает ТАСС.

По его словам, он «был шокирован» арестом Воробьева, но пока не обладает информацией о тяжести содеянного. «Будем судить по итогам судебного разбирательства, аппарат полпредства окажет все необходимое содействие», — добавил Цуканов.

Президент Владимир Путин был ознакомлен с полной информацией о задержании Воробьева, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, встреч с полпредом Цукановым по этому вопросу глава государства не проводил.

Александра Воробьева задержали 4 июля в рамках уголовного дела о госизмене. На заседании в Лефортовском суде Москвы он сообщил, что является помощником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. По данным источников «Коммерсанта», Воробьев мог разгласить данные с заседаний Совбеза Польше.