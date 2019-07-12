Общество , 14:08
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В Петербурге госпитализировали покусанную матерью девочку
В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмилетнюю девочку со следами укусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД
Как отмечает ведомство, информация о происшествии поступила из медицинского учреждения, куда девочку доставили из дома №9 по Тихорецкому проспекту. Ребенок утверждает, что ее покусала мать.
Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Как сообщала «Фонтанка», в июне в Петербурге госпитализировали двоих детей со следами побоев и укусов на теле. СК завел в отношении их матери уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.