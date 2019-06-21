В Петербурге в отношении избившей детей женщины завели уголовное дело

Следственный комитет по Санкт-Петербургу запросил у прокуратуры заведенное отделом дознания местного МВД уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщается на сайте петербургского СК.

По данным следствия, женщина 1991 года рождения не заботилась о здоровье, физическом и психологическом развитии своих детей 2015 и 2017 годов рождения. Кроме того, отмечается, что она жестоко обращалась с ними.

Согласно материалам дела, 16 июня женщина в состоянии алкогольного опьянения избила детей, после чего их госпитализировали. Сейчас, по данным СК, они находятся в одной из больниц города, где им оказывают помощь.

По информации «Фонтанки», мальчики поступили в пятую детскую больницу из Приморского района. В пресс-службе больницы изданию рассказали, что их жизни ничего не угрожает, с ними работают сотрудники органов опеки.

Ранее СК начал доследственную проверку по сообщениям СМИ о госпитализации детей. Проверкой случившегося также занимается уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.