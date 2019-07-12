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АЛРОСА ₽110 (+38,02%) прогноз ВТБ Капитал к 09.07.20
American Airlines $38 (+14,29%) прогноз Bank of America к 28.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
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Финансы ,  
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Курс рубля на открытии торгов понизился к доллару и евро

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара к рублю составил 62,95 руб., увеличившись по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13,75 коп.

Стоимость валюты на закрытии предыдущего дня торгов составила 62,81 руб.

Курс евро составил 70,92 руб., поднявшись на 24 коп. со значения 70,68 руб. на закрытии 11 июля.

Российская валюта снижается на фоне сообщений о возможном запрете операций с российским госдолгом в США.  Соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год одобрила палата представителей. 

10 июля курс рубля начал расти к доллару и евро после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он отметил, что на перспективы влияет неопределенность вокруг торговли, и указал на существующий риск того, что слабая инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось.

Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Сбербанк улучшил прогноз по курсу российской валюты в текущем году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый. По оценке кредитной организации, на это окажет влияние благоприятный внешний фон, который в том числе связан с риторикой ФРС и перспективой снижения ставок в США.

Теги: курс рубля, Московская биржа
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