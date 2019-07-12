Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год, основания для этого видит и Российский фонд прямых инвестиций. Но большинство экономистов не столь оптимистичны в своих ожиданиях относительно российской валюты

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Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик. Прошлый прогноз находился на уровне 65 и 66 руб. за доллар соответственно.

Ключевую роль сыграло изменение внешнего фона, поясняет Лисоволик: более благоприятный внешний фон связан в том числе с риторикой ФРС, перспективой снижения ставок в США и смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора — это позитивно для валют развивающихся рынков, в том числе для рубля.

Как сказались на российской валюте планы ФРС Укрепление рубля заметно ускорилось вечером в среду, 11 июля, после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в палате представителей американского конгресса. Он сообщил о росте неопределенности в последние месяцы, отметил риски замедления ведущих экономик, что может отразиться и на США, и подчеркнул, что ФРС будет действовать в соответствии с ситуацией, чтобы поддержать экономический рост. Такая мягкая риторика усилила ожидания снижения ставки ФРС в июле: доллар стал дешеветь, валюты развивающихся рынков — дорожать. В четверг рубль продолжил укрепляться: по итогам торгов курс доллара снизился на 0,6%, до 62,8 руб., евро — на столько же, до 70,7 руб.

Сбербанк видит позитивные тенденции, связанные с потоками капитала, в том числе на рынок ОФЗ. Это дает дополнительный импульс для укрепления национальной валюты, считает Лисоволик, хотя интенсивность этих притоков до конца года может варьироваться.

Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой также видит основания для корректировки прогноза курса рубля на конец 2019 года — с 65–66 до 62–64 руб. за доллар: «Наши исходные прогнозы с конца 2018 — начала 2019 годов предполагали рубль около 65–65,8 руб. за доллар во втором полугодии 2019 года. Однако после смягчения позиции ЦБ в июне стало понятно, что рубль вполне комфортно себя чувствует около 63–64 руб. за доллар, и не исключено, что в свете последних новостей от ФРС до конца года курс в среднем останется в диапазоне 62–64 руб. за доллар при относительно стабильном внешнем фоне».

Центробанк в июне снизил ключевую ставку впервые с 2018 года — на 0,25 п.п., до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в июле регулятор может снизить ее сразу на 0,5 п.п.

Курс рубля на уровне 63 руб. за доллар на конец года прогнозируют также аналитики Bank of America Merrill Lynch. Экономисты Нордеа Банка в соответствии с последним прогнозом ждут укрепления национальной валюты до 62,5 руб. за доллар, показывают данные терминала Bloomberg.

Крепкий рубль: аргументы «за»

Цены на нефть остаются достаточно комфортными для платежного баланса, отмечает Лисоволик. Сохранение цен на уровне $65–70 за баррель будет одним из факторов сбалансированности платежного баланса и более высокого, чем сейчас ожидается, сальдо текущего счета, что играет в пользу рубля, считает Полевой.

Помимо этого физический экспорт сырья может частично восстановиться после провала в мае-июне, связанного с историей с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», а поставки газа — увеличиться в преддверии отопительного сезона и неопределенности относительно нового транзитного контракта через Украину, продолжает эксперт. Внутренний спрос остается слабым, а динамика импорта сдержанной, к тому же снизятся процентные платежи по внешнему долгу частного сектора, добавляет Полевой.

Возможность для нерезидентов сыграть на положительных — и все еще достаточно привлекательных — ставках останется, полагает Лисоволик. ЦБ будет смягчать политику по мере снижения ставок ФРС, но это не должно существенно сказаться на действии фактора кэрри-трейда (разницы ставок).

При росте цен на нефть не все увеличение экспортных доходов бюджета стерилизуется покупками валюты для Минфина, считает Полевой. Кроме того, снижаются плановые выплаты по внешнему долгу ($9 млрд в третьем квартале 2019 года против $14 млрд во втором), а явных причин для увеличения спроса на валюту со стороны населения и бизнеса также не просматривается, говорит аналитик.

Крепкий рубль: аргументы «против»

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.

Текущее укрепление рубля выглядит как краткосрочная тенденция, осторожна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: в ноябре 2020 года в США будут президентские выборы, накануне которых санкционное давление на Россию может вновь усилиться. Непродолжительным может оказаться и ралли на развивающихся рынках, считает она: хотя комментарий председателя ФРС в среду оказался избыточно мягким, действия американского регулятора в значительной степени будут зависеть от статистики и торговых войн. Торговые войны сами по себе ведут к ускорению инфляции, поэтому вполне возможно, что ФРС после снижения ставки в июле попробует перенастроить рынки на более осторожные ожидания, говорит экономист.

Несмотря на благоприятный внешний фон, значимой поддержки со стороны внутренних факторов у рубля нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: до конца третьего квартала курс вернется к 65 руб. за доллар. «ВТБ Капитал» продолжает ожидать курса рубля на уровне 64,7 руб. за доллар на конец года, говорит главный экономист Инвестбанка Александр Исаков.

К концу года доллар будет выше 65 руб., считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: приток нерезидентов в ОФЗ снизится по сравнению с первым полугодием 2019 года, судя по последним аукционам, спрос с их стороны уже иссяк: если раньше еженедельный приток составлял около 100 млрд руб. (из них около половины — от нерезидентов), то сейчас — около 15 млрд руб., и нерезидентов, возможно, нет вообще. Кроме того, во втором полугодии 2019 года будет расти импорт, будут выводиться большие выплаты по дивидендам, а намерение ЦБ снижать ставку будет сокращать кэрри-трейд: скорее всего, сейчас курс доллара находится на минимумах в 2019 году, считает Порывай, при условии сохранения цен на нефть на текущих уровнях.