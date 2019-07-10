Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

К доллару и евро российская валюта за день отыграла больше половины рубля

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб. Цена закрытия предыдущего дня составляла 71,60 руб. Курс американской валюты снижался до 63,13 руб., тогда как цена закрытия накануне составляла 63,90 руб.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пуэлла. «На долларе негативно сказалось выступление Пауэлла, риторика которого оказалась мягче, чем ожидали рынки, что способствовало снижению американской валюты на международном валютном рынке», — приводит слова аналитика ТАСС. Он добавил, что на курс рубля благотворно повлиял рост цен на нефть и старт подготовки экспортеров к налоговому периоду.

Пауэлл, выступая в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса США, заявил, что «неопределенность вокруг глобального роста и торговли продолжают оказывать влияние на перспективы». Как указал глава ФРС, есть риск, что слабая инфляция окажется более устойчивой, чем ожидалось.